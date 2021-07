Carin León reacciona a noticia falsa sobre su “supuesta muerte”

HERMOSILLO, Sonora. – Este domingo, 4 de julio, comenzaron a circular en redes sociales noticias falsas sobre la “supuesta” muerte del cantante de música regional mexicana, Carin León, a lo que el reconocido artista sonorense reaccionó por medio de su cuenta de Facebook.



Por medio de la red social, y visiblemente molesto, Óscar Armando Díaz de León Huez, nombre completo del cantante, expresó su molestia por la clase de noticias que se publican, refiriéndose a las cuentas que estaban cuestionando en redes sobre si la publicación era verdadera o no.

Para que vean la clase de mi**** de periodismo que tenemos en nuestra ciudad. El periódico *** está publicando que yo estoy muerto, para que vean, tienen a mi familia preocupada y mucha gente marcándome. Primero averigüen bien y luego hagan esas notas. Ahora sí me sacaron el tapón. Ojalá que nunca les pase nada igual”, expresó el cantante.



Carín León expresó su molestia por las noticias falsas



Luego de expresar su disgusto por medio de las historias de la red social, compartió en su cuenta de Instagram personal un breve comunicado hacia las personas que se molestaron por el lenguaje que empleó.



“¿Quieren realidad? Así se expresa uno cuando está molesto, lo digo por los que se ofendieron por el francés, nada contra nadie, solo contra la gente que hace esas cosas por 5ta vez”, compartió León.



Además, la cuenta de Instagram “chamonic3”, compartió un breve video hecho por Javier G. “El Tamarindo”, famoso productor y compositor sonorense, apoyando a su compañero y de igual forma, expresando su molestia por la creación de notas falsas.



“Está saliendo que Carin, no se que chi****” de un periódico, tengo entendido que no tiene mucha credibilidad ese medio, pusieron una nota sin corraborar, que según ´Carin había fallecido´, es una pen****, no crean”, compartió Javier.