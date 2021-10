Captan a la esposa de Pablo Lyle a escasos días de que el actor enfrente una nueva audiencia en Miami

Ciudad de México.- Ana Araujo, esposa de Pablo Lyle, se negó a hablar de la situación que atraviesa el actor desde hace más de dos años con la justicia del estado de Florida, Estados Unidos, tras golpear a un conductor que días más tarde falleció.

Al ser captada en Mazatlán mientras llegaba a un evento de yoga, Ana decidió mantenerse en silencio y no emitir su postura en torno al caso.

“Sabes que no puedo, no puedo nada, nada, ni decir, no puedo ante la cámara. Me gusta manejarme, si yo quiero decir algo que sea por medio de mis medios (redes sociales)”.

Posteriormente llegó Jorge, hermano de Pablo, quien tomó la misma postura de su cuñada ante las preguntas del reportero del programa Ventaneando.

¿Cómo de qué?... eso ya lo sabemos, les agradezco a ustedes que tengan atención a eso, pero de antemano (gracias) y buena tarde”

Expresó el consanguíneo del actor ante la solicitud de una entrevista.

Se desconocen las diferencias

Finalmente, Jorge negó tener conocimiento de las supuestas diferencias que existen entre Pablo y su cuñado Lucas Delfino, quien también está involucrado en el incidente que hasta el día de hoy tiene al artista en arresto domiciliario.

De acuerdo a la emisión televisa, el próximo jueves 14 de octubre Pablo Lyle volverá a enfrentarse ante las autoridades estadounidenses para continuar con su proceso legal, mismo que desde el año 2019 no se resuelve y podría llevarlo a pasar varios años en prisión.