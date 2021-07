Pablo Lyle y Lucas Delfino buscando deslindarse del caso del actor

CIUDAD DE MÉXICO.- Pablo Lyle y su cuñado Lucas Delfino siguen enfrentando la demanda civil que interpuso en su contra el hijo de Juan Ricardo Hernández, hombre que perdió la vida días después de su encontronazo con el actor mexicano tras un incidente vial en Miami.

De acuerdo al programa Ventaneando, este proceso legal podría dividir a la defensa de Pablo y Lucas, ya que durante una audiencia virtual celebrada este jueves, la defensa de Lucas puntualizó que su cliente no tuvo nada que ver con el golpe que habría causado la muerte de Hernández.

“El señor Delfino iba llevando a su cuñado al aeropuerto y se le cerró al señor Pérez, entonces el señor Pérez salió de su carro y fue a la ventana del conductor del auto del señor Delfino, se queja de su maniobra, golpea la ventana con la mano, después el señor Delfino sale del auto, el señor Pérez le reclama el señor Delfino y luego al intentar volver a su vehículo. El señor Lyle sale del auto a confrontar al señor Pérez, la golpea y cae al suelo, por lo tanto no hay ningún hecho o acusación de que el señor Delfino haya golpeado al señor Pérez, y lo están acusando de tener una responsabilidad con el señor Pérez, el señor Delfino no tenía control sobre el puño de su cuñado, el señor Delfino solo estuvo en el lugar de los hechos, pero el señor Lyle es quién dio los golpes y no hay acusación alguna del señor del Delfino haya tocado a la víctima, lo único que sabe es que el señor Delfino había salido de su auto, por lo tanto el señor Delfino no debe nada al demandante”, indicó el abogado.

Los argumentos se pusieron sobre la mesa

Ante los señalamientos, el juez que lleva el caso dejó entrever que coincide con este argumento, y así se lo hizo saber a la defensa del hoy occiso.

“¿Qué argumento tiene usted para decir que Delfino es culpable de la muerte?... ¿Cómo puede ser responsable de esa muerte?”, cuestionó el juez, a lo que la defensa de Hernández replicó: “Sus acciones causaron que este incidente ocurriera y algunas acciones legales podrían señalar que sus acciones naturalmente contribuyeron sustancialmente a la muerte de mi cliente, por lo tanto, la petición de Delfino y su defensa debería negarse basándose en estos factores”.

Por su parte, el abogado de Pablo intentó defenderse de este argumento, pero el juez le indicó que debía hacerlo en otra audiencia.

Finalmente, en el caso de Pablo Lyle, el mismo juez notificó que el juicio que se esperaba para este mes de julio, se pospondrá hasta septiembre próximo, por lo que el actor continuará en arraigo domiciliario y monitoreado las 24 horas con un brazalete electrónico en Miami.