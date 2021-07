Captan a Demi Lovato en una cita con la hermana de Miley Cyrus

ESTADOS UNIDOS.- Demi Lovato estaría dándose nuevas oportunidades en el amor, esta vez, con Noah Cyrus, la hermana de la cantante Miley Cyrus.

La ex estrella Disney fue captada muy romántica en Six Flags, donde disfrutó de una fiesta por el estreno de la película “Space Jam: A New Legacy” en Los Ángeles, California.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Según las fotos compartidas por Entertainment Tonight, la intérprete de “Sorry not sorry”, vestida con una playera rosa y pants tie-dye, tomó de la mano a la hermana de la cantante de “Wrecking Ball”, quien usaba una sudadera blanca y un gorro morado.

Demi Lovato y Noah Cyrus ayer en el estreno de 'Space Jam' en Six Flags Magic Mountain en Valencia, California. pic.twitter.com/yHLjAWEqPl — iDemirazziMediaMx (@iDMx_Media) June 30, 2021

¿ROMANCE ENTRE DEMI Y NOAH?

Esto aumentó los rumores de un romance entre las dos, ya que en abril grabaron juntas la canción “Easy” para el disco de Demi, “Dancing with the devil…the Art of the Beggining”.

Asimismo, ambas estrenaron la canción durante el evento YouTube Pride 2021, en el marco del mes del orgullo LGBTQ+, lo que provocó que varias personas se declararan fans de la pareja.

Mi canción favorita es Easy :') y las voces de Demi Lovato y Noah Cyrus juntas la hacen aún más hermosa.

DEMI YT PRIDE CONCERT pic.twitter.com/nQgCRHPKLQ — ����ΛLMENDRΛ��.•⋆������꙳ (@Almond_JoBlack) June 26, 2021

Quédate con quien te mire como Demi Lovato ve a Noah Cyrus viéndola cantar. pic.twitter.com/inhusd3nNm — d a n �� (@lovingyoudemi) June 26, 2021 ¿Somos nosotros o parecía que Demi Lovato y Noah Cyrus se besarían en algún momento? ����❤️������ pic.twitter.com/hiDLxAnXIy — Demi Lovato México �� FanClub (@iDemirazziMx) June 26, 2021

Gracias @noahcyrus por cerrar conmigo la noche de la celebración del orgullo de youtube 2021. Estoy tan feliz de que finalmente pudimos cantar nuestra canción juntas #Easy”, escribió Demi Lovato en sus redes sociales.

Cabe recordar que en marzo, Demi se declaró pansexual y dos meses después, dijo identificarse como género no binario.

"Dicho esto, voy a cambiar oficialmente mis pronombres a 'they/them' [la tercera persona del plural en inglés]. Creo que representan mejor la fluidez que siento en mi identidad de género y me permiten serle fiel a la persona que sé que soy y que estoy conociendo mejor".