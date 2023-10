Camila Valero presentará set DJ en la boda de su hermana Michelle Salas

Ciudad de México.- Michelle Salas y Danilo Díaz se siguen alistando para su boca, y la hermana de la inflluencer, Camila Valero, contó que prepara una presentación especial como DJ para el evento.

En una plática que tuvo con Javier Poza para hablar de su faceta musical, la hija menor de Stephanie Salas reveló que Michelle quiere escucharla durante el festejo.

Ante los cuestionamientos de Poza, sobre si tocará en la boda de la hija de Luis Miguel, Camila señaló. “Obvio… obvio, digo, no oficialmente, pero me dijo ‘tráete tu USB’”.

Set especial

Mientras el comunicador le mencionaba que la tornaboda podría ser el mejor momento para presentar un set especial, Valero replicó: “Justo tengo pendiente preguntarle cómo ‘¿a ver qué quieres que toque?’, porque tengo mucha, mucha variedad”.

Pese a esta revelación, Camila explicó que solo sería colaboración especial, pues Michelle y Danilo ya contrataron a una persona que se encargará específicamente de musicalizar el evento.

El DJ que va a tocar sé que es muy bueno, entonces en él está toda la confianza, pero yo sé que en algún punto ya nos vamos a poner ahí a palomear”

Expuso.

Sin colaboración

Finalmente, Camila Valero reveló que hasta el momento no ha podido realizar una colaboración con su madre como DJ, aunque ya han tocado las dos en el mismo evento.

“De back to back no, pero una vez en una fiesta de Marie Claire, de la revista, ella tocó y luego toqué yo, pero nunca hemos hecho un back to back”, remató.