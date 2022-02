Camila Cabello rechaza una cita con Chris Evans: "no es mi tipo"

ESTADOS UNIDOS.- Chris Evans es uno de los actores más reservados de Hollywood, a pesar de ser una de las celebridades más reconocidas. El actor que da vida al Capitán América se caracteriza por ser muy reservado con su vida personal y mantener en secreto temas como su vida sentimental.

Sin embargo, los fans del actor recordaron que Evans se abrió un poco en una entrevista con el presentador Jimmy Fallon, ya que confesó en su programa que tiene un crush con la cantante Camila Cabello, y que sin dudarlo la invitaría a salir algún día.

The Ellen Show:

"Es un tipo muy guapo, lo admiró, pero no es mi tipo".



Ni el Cap pudo conquistar a su Crush — milky zombie volví (@Ch0coMilky) July 21, 2020

“Camila Cabello, absolutamente, si pudiera tener una cita con ella la tendría con mucho gusto”, reveló Evans durante la charla luego de ser cuestionado sobre qué celebridad le atrae. Aunque estas declaraciones ocurrieron en el 2018, perdieron relevancia a causa de la sólida relación entre Camila y Shawn Mendes, la cual terminó recientemente.

Ahora que Camila Cabello ya no es pareja del joven cantante, los fans no pierden la esperanza de que acepte salir con el actor de Marvel. En la más reciente entrevista de la cubana, la cual estuvo en el programa de Ellen Degeneres, decidió aclarar por fin si le gustaría o no tener una cita con Evans.

Chris Evans confesando que le gustaría tener un date con Camila Cabello, y ella diciendo que EL no es su TIPO?? WTFFFFFFF pic.twitter.com/6zBtoJugEB — Aqui soy Fer (@fervague) January 21, 2021

"Es un tipo muy guapo, lo admiro, pero no es mi tipo" expresó la también actriz. La respuesta causó un gran número de comentarios en redes sociales, pues muchos expresaron su sorpresa por que la cantante rechazara al actor, quien siempre ha sido de los solteros más codiciados del medio.

¿Camila regresó con Shawn?

Hasta el momento, aún es incierta la situación sentimental de Camila pues a pesar de que ella y Shawn anunciarn su ruptura a finales del 2021, se les ha visto juntos varias veces después de esto. De igual forma, los rumores de reconciliación aumentaron luego de que la cantante apoyó públicamente el lanzamiento del nuevo tema del canadiense, "Y'all Dig This".

Los músicos comenzaron a salir en julio de 2019 luego de que Cabello se separara de su anterior pareja Matthew Hussey. Dos años más tarde, los cantantes anunciaron en un comunicado escrito por ambos que habían terminado, pero que se deseaban lo mejor en sus carreras y vidas personales.