¿Reconciliación?: Camila Cabello y Shawn Mendes reaparecen juntos

ESTADOS UNIDOS.- Camila Cabello y Shawn Mendes anunciaron su ruptura el pasado 17 de noviembre, luego de casi tres años de relación por medio de un comunicado publicado en sus cuentas de Instagram. Aunque en el momento la pareja no reveló los detalles de la ruptura, fue la cantante cubana quien después explicó que no se sentía bien emocionalmente y necesitaba tiempo a solas.

Ahora, nuevas imágnes de los cantantes han desatado rumores de una reconciliación. Camila y Shawn fueron por varios años una de las parejas más sólidas de la industria, a menudo presumían de su relación en redes sociales y dejaban ver que pasaban juntos muchas festividades importante y vacaciones. Así mismo, para el final de su relación vivían juntos y compartían una mascota, su perro Tarzán.

El portal estadounidense TMZ publicó hace unas horas un video donde se puede ver a la pareja paseando a Tarzán por las calles de Miami. Se trata de un pequeño clip de apenas 11 segundos en el que se observa cómo los cantantes se percatan de que están siendo grabados y continúan su camino.

Hasta ahora no se les había visto juntos por lo que el reencuentro ha hecho que muchos fans piensen que se reconciliaron. Por otra parte, ninguno de los dos ha hecho declaraciones sobre cómo se encuentra su relación ahora por lo que es probable que solo se trate de una reunión amistosa para ponerse al día o para que Mendes vea al perro, pues fue Camila quien se quedó con él. Por el momento, los fans están a la espera de que los cantantes se pronuncien al respecto y aclaren si se darán otra oportunidad.

En un pisodio de Time to walk emitido por Apple TV, Camila habló de su trastorno obsesivo compulsivo y sus problemas de estrés asociados con las altas cargas de trabajo y de cómo esto influyó en su noviazgo con Mendes. Aunque tenía controlada su salud, el encierro por la pandemia significó para ella el inicio de una lucha que no ha podido ganar y que resultó en su separación con cantante.

"Antes (de la pandemia) me sentía muy drenada. Había estado trabajando casi sin parar desde los 15 años. Casi no estaba en casa. No tenía tiempo para saber quién era yo fuera de mi carrera. Súmale a eso a mis batallas con la salud mental. Con esos niveles tóxicos de estrés ni siquiera sufrí un colapso porque, a pesar de todo, seguía trabajando", explicó.