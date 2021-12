Camila Cabello orgullosa de sus raíces latinas en actuación navideña en la Casa Blanca

Tijuana BC.- La cantente Camila Cabello dio una interpretación espectacular de ''I'll be home for chrismas'' en su participación por el 'In performance en la Casa Blanca'' el pasado martes 21 de diciembre.

La intérprete asistió con un vestido rojo y guantes de cuero hasta el brazo entonando el tema navideño y recordando sus raíces latinas al ser acompañada por el mariachi Herencia de México.

La protagonista de Cinderella reveló que escogió esa canción porque se siente realmente identificada con el tema.

He viajado mucho desde que empecé a trabajar a los 15 años, así que elegí esta canción porque siempre he querido estar en casa en Miami con mi familia por Navidad... La versión mariachi vino porque he estado escribiendo el álbum Familia este año, donde he entrelazado mucho mi herencia y mi música. Así que pensé ‘¿cómo puedo hacer esto para esta canción de navidad, y tenerla unida a este capítulo de mi vida donde realmente estoy profundizando más y más en mis raíces, en de dónde vengo y en el lado musical de eso?’”

Dijo Camila en un comunicado.

Asimismo, destacó la relevancia que ha tenido en su vida esta participación en La Casa Blanca. “Mi madre es una inmigrante cubana, mi padre emigró a los Estados Unidos desde México y recientemente se ha convertido en ciudadano [estadounidense]. El hecho de ser capaz de rendir tributo a mi herencia y representar a los latinos, y también tener a mi padre compartiendo ese momento conmigo es algo loco. El hecho de que somos una familia inmigrante y estamos en la Casa Blanca es muy especial y muy cool”.

El especial anual que duró una hora de transmisión también contó con las actuaciones de Andrea Bocelli, Eric Church, Jonas Brothers, Norah Jones, Pentatonix, entre otros; y fue presentado por la actriz Jennifer Garner.