Cada vez más cerca: 'House of Dragons' termina su filmación

ESTADOS UNIDOS.- La precuela de Game of thrones ha terminado sus grabaciones, así lo confirmó el autor de la historia George R. R. Martin. Por medio de su blog, el escritor anunció que la serie House of the dragon ya cuenta con los diez episodios que serán la primera temporada del drama antecesor de la exitosa serie de peleas entre reinos.

"Sí, los diez episodios. He visto algunos cortes preliminares y me encantan. Por supuesto, todavía queda mucho trabajo por delante: efectos especiales, ajustes de color, banda sonora y posproducción”, expresó el autor.

“La escritura, la dirección, la actuación se ven geniales. Espero que les guste tanto como a mí. Me quito el sombrero ante Ryan y Miguel y su equipo, y ante nuestro increíble elenco”, añadió.

HBO confirma que el rodaje de #HouseOfTheDragon ha finalizado. pic.twitter.com/aFfrq9WBne — House of the Dragon (@HouseOfDragonTM) February 16, 2022

Martin ha compartido con el público cómo ha sido el proceso de llevar la historia a la pantalla. Además de lanzar las primeras imágenes del set de filmación, también expresó lo emocionante del proyecto y lo contento que está con el trabajo de toda la producción. Según cuenta, la nueva serie será tan oscura y visceral como la original, algo que la caracterizó al drama y cautivó a sus fans.

¿Fecha de estreno?

Aunque oficialmente terminó la filmación, hasta el momento no hay fecha de lanzamiento para la serie. El jefe de contenido de HBO y HBO Max, Casey Bloys, explicó que todavía no se ha decidido la fecha para estrenar el contenido pues se han presentado varias dificultades a causa de la pandemia; sin embargo, ya con las grabaciones terminadas, se empezará a valorar el momento más adecuado para estrenar la serie.

La historia de House of the dragon se desarrolla 200 años antes de la guerra de los cinco reyes y narra el ascenso y la caída de la legendaria casa Targaryen. Según el creador de la serie, Miguel Sapochnik, se trata de un programa que rendirá homenaje a la historia original, pero tendrá su propio tono que evolucionará a lo largo de los episodios.

¡HBO confirmó que las grabaciones de House of the Dragon han terminado! El director de programación, Casey Bloys, dijo que pronto tendremos noticias sobre la fecha de estreno y que se confirma una 2da temporada ¡Motivo para celebrar! pic.twitter.com/x22buFENb1 — Jag Durán (@jagduran) February 16, 2022

Los fans de Game of thrones, cuyo final llegó en 2019, están a la espera de la nueva historia desde que iniciaron los rumores del proyecto. Aunque no se conozca cuándo estará disponible al público, algunos de ellos mantienen la esperanza de que sea este mismo año.