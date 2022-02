¿Buki ceniciento? A Marco Antonio Solís se le olvidó un zapato en Hermosillo

HERMOSILLO.- Como si se tratara de un cuento de hadas, una joven sonorense publicó en redes sociales que se encontró un zapato que pertenece a nada más y nada menos que Marco Antonio Solís.

La maquillista hermosillense Diana Becerra relató en su cuenta de Instagram que este viernes acudió a un conocido hotel de la ciudad para arreglar a una novia.

Sin embargo, nunca se imaginó que encontraría un zapato de la marca Dolce & Gabanna, que reconoció inmediatamente como propiedad del cantante michocano, ya que fue el mismo que usó durante el concierto ofrecido la noche del 3 de febrero en Hermosillo.

Oigan no me lo van a creer. El día de hoy me tocó trabajar en el hotel Fiesta Americana, vine a arreglar a una novia. Ayer asistí al concierto de Marco Antonio Solís y él traía el mismo zapato que hoy en la mañana me encontré afuera de la puerta de un cuarto, justo en el hotel donde supuestamente él se quedó la noche que estuvo aquí”, escribió Diana en Instagram, junto a una foto del zapato.