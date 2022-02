Pinta Telma a "El Buki" y viaja desde Etchojoa para regalarle el cuadro a Marco Antonio Solís

HERMOSILLO, Sonora.- La pintora Telma Parra viajó desde su natal Etchojoa hasta Hermosillo para regalarle a Marco Antonio Solís una pintura hecha por ella misma.



A pesar de disfrutar al máximo el concierto que El Buki ofreció en el Centro de Usos Múltiples, tenía la esperanza de darle este regalo que pintó a lo largo de una semana con tal de demostrarle el cariño y admiración que le tiene.

La pintora Telma Parra presume el cuadro que ella mismo pintó y regaló a "El Buki". | Alejandro Carbajal

“Lo pinté en una semana, es una técnica mixta de óleo y acrílico en un canva de tela. Yo vengo desde Etchojóa para entregárselo e hice una copia para él”, explicó en entrevista.



“A mí se me hace una persona muy noble y un tipazo, un caballerazo, me encanta verlo cantar, su voz, y la letra de sus canciones”.

Durante todo el concierto trató de llamar la atención del cantante para que viera la pintura, pero no lo consiguió, por lo que pide la ayuda de las redes sociales para conseguirlo.