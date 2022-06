"Bueno yo tengo varios éxitos [...] pero ella nomás tiene uno" dice Lorena Herrera de Ninel Conde.

Tijuana, Baja California.- La actriz mexicana Lorena Herrera se encuentra promocionando su nuevo tema ‘Con nadie más’ a sus 55 años.

Los reporteros de Imagen entretenimiento le cuestionaron si desearía hacer una colaboración con Ninel Conde, la intérprete del 'Bombón Asesino'.

"Ay, por el amor de Dios, que se me haga por favor. Al fin tener un éxito yo como cantante. Ella y yo sería fantástico [...] ¡qué bonito!", señaló con un tono sarcástico.

¿Ninel se enojaría con Lorena por decir que solo tuvo 'Bombón Asesino'?

Asimismo, fue cuestionada si pensaba se enojaría Ninel de que dijeran solo tuvo un sencillo. "No, porque es como si yo me molestara porque dijeran de mí que no soy la gran cantante, yo misma lo digo. No tiene que enojarse porque alguien te diga tus verdades. No, si estás gorda y alguien te dice que estás gorda, pues es que estás gorda oye y tú sabes que estás gorda porque te va a molestar", dijo.

"Bueno yo tengo varios éxitos 'El masoquista', 'Flash' pero ella nomás tiene uno", Lorena concluyó su entrevista bailando para los medios el éxito de la ex de Juan Zepeda.