Ninel Conde celebra 5 millones de seguidores con poca ropa

CIUDAD DE MÉXICO.- Ninel Conde es una de las figuras del espectáculo más polémicas, debido a las distintas situaciones que ha pasado en su vida personal, que ha tenido que enfrentar en especial la cuestodia de su hijo menor.



Pero la actriz suele mantenerse muy activa en sus redes sociales, para mantener un vínculo cercano con sus fanáticos, donde suele hablar un poco más de su vida personal y aclarar los chismes.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram la también cantante dio a conocer que habría llegado a los 5 millones trescientos mil de seguidores, que la han acompañado y apoyado en cada uno de sus proyectos.

Pero lo que impactó a sus fanáticos fue que apareció en poca ropa, con bikini de estampado en color rojo, acompañado de una falda, mientras que con sus manos sostenía un pastel para celebrar.

Ya somos 5.3 MILLONES en esta familia. Los celebro a ustedes, a la vida y todo lo bueno que pasa” se puede leer en la publicación” se puede leer en la publicación.

Y es que en los últimos años Ninel ha logrado ganar popularidad en redes sociales, donde ha dejado ver lo mucho que bajado de peso gracias a sus productos de belleza.

En la imagen muchos de sus fanáticos hicieron llegar sus muestras de cariño y buenos deseos para la cantante: “bombón”, “te ves espectacular”, “eres la más hermosa”, “felicidades”, “los mejores éxitos”, “guapa”, son algunos de los que se pueden leer.

Ninel Conde defiende la relación que tiene con su hija mayor

La cantante durante un encuentro con la prensa, después de que se diera a conocer que su hija Sofía supuestamente no tenía una buena relación con ella, porque se encontraba “resentida”, porque la joven sentía que Ninel no le prestaba suficiente atención.



"Yo apoyándola, ya sabes que a ella no le gusta el medio, no es algo que a ella le guste, […] pero estoy orgullosa de la hija que tengo, y siempre la voy a defender” se puede leer en la publicación.