Britney Spears sube polémico video y sus fans enfurecen

CIUDAD DE MÉXICO.- Britney Spears se ve envuelta nuevamente en la polémica, pues ahora hizo enfurecer a sus fanáticos tras haber publicado en su perfil de Instagram un video donde se puede ver a un hombre sostener a un león con una cadena.

En este video se puede ver como una persona, quien está sentada en un sofá, le indica al animal que suba con él como si se tratara de una mascota, además se alcanza a percibir que el león se mueve bastante incómodo e incluso lanza un rugido a la cámara.

Spears estuvo etiquetando en este video a la cuenta de @lions.savena la cual tiene 452 mil seguidores y cuenta con otros videos de este tipo, como el de una canina cuyos cachorros leopardos se están alimentando, como de otros humanos conviviendo con este tipo de especies exóticas.

El posteó, la intérprete de "Toxic" no puso ningún mensaje relacionado, situación que probablemente hizo pensar a los usuarios que estaba de acuerdo con dicha práctica.

Como la usuaria lindalindaa555 quien le pidió a Spears no apoyara la domesticación de animales en peligro de extinción.

Otro usuario le expresó que era vergonzoso que subiera este tipo de videos debido a que ella siempre había luchado por su libertad, pues recordemos que el año pasado una jueza le puso fin a la tutela impuesta por su padre Jamie Spears.

"Esto es vergonzoso. Por todo lo que has luchado durante tanto tiempo, es decir, por la libertad, has respaldado esta crueldad a través de millones, te des cuenta o no. Esto no está bien. Quiten esta publicación, es repugnante ver a este animal tratado de esa manera. ¡Este humano, quienquiera que sea, debería ser acusado de crueldad hacia los animales!", externó.