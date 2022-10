Britney Spears desmiente supuestas críticas hacia Selena Gomez

CIUDAD DE MÉXICO.- El día de ayer Britney Spears publicó un post de Instagram donde lanzó una crítica a las personas que no están de acuerdo con la exhibición de cuerpos en internet y, sin embargo, lucran con la hipersexualización de la mujer para impulsar sus carreras. Pronto, los usuarios de redes sociales apuntaron que se refería a Selena Gomez.

¿No les encanta el descaro de las mujeres que se mantienen firmes recibiendo premios y hablan sobre sus creencias sobre no mostrar sus cuerpos en Instagram? Dicen 'Esto no es algo que yo haría', pero esas mujeres son las mismas que obtienen presupuestos de 4 millones de dólares para realizar videos sobre chupar y lamer helado casero, aseveró la cantante.

Durante los American Music Awards del 2016, Selena Gomez ganó el premio a "Artista femenina favorita" del año y expresó que le interesaba mucho más mirar lo que las personas tenían en su interior, que sus cuerpos en Instagram. Años más tarde, la artista participaría en un video con Blackpink en promoción de su canción "Ice Cream", en el que la artista participa en escenas provocativas.

Los simpatizantes de Selena pronto se vieron confundidos por la crítica de Britney, pues ambas artistas han mostrado un gran cariño entre ellas en ocasiones anteriores. Horas después, Britney eliminó la publicación tras las críticas en defensa de la intérprete de "Hands to Myself".

Sin embargo, en la tarde de hoy, la "princesa del pop" volvió a Instagram para aclarar la situación y comentar que en ningún momento fue su intención criticar a Selena Gomez y que ni siquiera estaba al tanto del video de "Ice Cream" con Blackpink.

También aprovechó para elogiar a su compañera de la industria e incluso mencionar que su canción favorita de la cantante es "Bad Liar".

Me gustaría decirle a Selena, quien probablemente no está consciente de las noticias basura, que su música me ha ayudado a enfrentar situaciones diciles y agradecerle por haber cumplido mi sueño de haber ido a mi boda.. Eres la persona que siempre he querido conocer y mi sueño se volvió realidad y nunca lo olvidaré.