Britney Spears se invade del espíritu navideño y presume su árbol de Navidad

LOS ANGELES, California.- Britney Spears fue poseída por el espíritu de la Navidad y ya arregló su casa con temática alusiva al festejo, incluyendo su espectacular pino, que sobresale en la sala de su casa.

El lunes pasado, Britney Spears compartió con sus seguidores algunas imágenes de su árbol de Navidad, el cual cambió de diseño, de rosa a rojo, según escribió en su cuenta de Instagram.

Cambié mi árbol rosado a rojo... ¡¡¡Ha sido rosado durante 4 años y me encanta compartirlo con todos ustedes ahora que es rojo!!!”, dijo la intérprete en un pequeño clip que musicalizó con el tema de Justin Bieber, “Mistletoe”.

En ese primer video, “La Princesa del Pop” estaba desde el balcón de su casa, en un segundo piso con vista hacia la sala, de donde se podía ver el majestuoso árbol navideño al mismo tiempo que hacía una combinación de atuendos.

En uno de ellos, la artista traía un vestido rojo, sin hombros, con tacones negros y un collar, mientras que el otro vestido era negro, maga larga y un bordado dorado que la hacía lucir elegante.

En un segundo clip, la cantante a la que le acaban de retirar su tutela de trece años, mostró el mismo vestuario, pero además, un tercer conjunto de pantalón, completo y de animal print con estampado de leopardo.

Britney comentó que se sentía muy contenta, aunque en esta época del año su pusiera “tonta” y de solo ver la decoración se le antojaba un chocolate caliente.

“Ok, pensé que una vista de mi árbol junto a él sería más apropiada que una vista en picada desde mi balcón... bueno... me pongo tonto en esta época del año... chocolate caliente por favor!!!!!! Dios los bendiga!!!!”, expresó.



Britney Spears no quiere a su familia cerca durante las festividades

La celebración de Britney por la Navidad se da en medio de la disputa que tiene la estrella con sus padres, especialmente con Jammie, su papá, quien por más de trece años estuvo a cargo de sus decisiones tanto personales como económicas y profesionales.

A más de una década se supo que Britney era abusada por su familia en cuanto a que la tenían casi en una prisión, pero todo fue por orden judicial cuando la cantante de “Crazy” la declararon incompetente para tomar sus propias decisiones debido a supuestos problemas mentales.

Pero cuando todos creían que su padre, de 69 años de edad, era el “villano” en el asunto, resultó que ahora Britney acusó a su mamá, Lynne, de ser la autora intelectual de la curatela que le fue otorgada a Jammie.

La versión de Britney fue que su padre no es lo suficientemente inteligente como para planear algo tan descabellado, aunque no le restaba culpabilidad, por eso es que no quería volver a ver a ninguno de los dos.

Los medios estadounidenses aseguraron que Lynne Spears intentó comunicarse varias veces con su hija, incluso, fue en algunas ocasiones a buscarla a su casa y Britney no la habría atendido, ni siquiera le dio el paso.

Ahora se dice que la mujer no pierde la esperanza de aclarar las cosas con la cantante y pretende visitarla el Día de Acción de Gracias, pero lo más seguro es que Britney la rechace y no le permita ingresar a su propiedad.

En sus redes sociales, la prometida de Sam Asghari ha expresado todo el coraje y resentimiento que le tiene a su familia, incluyendo sus padres y hermanos, quienes nunca se atrevieron a defenderla ni apoyarla cuando más los necesitaba.