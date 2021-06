Britney Spears se disculpa con sus fans por "fingir que ha estado bien"

ESTADOS UNIDOS.- Britney Spears se disculpa por "fingir que he estado bien los últimos dos años" en las redes sociales a raíz de su reciente testimonio explosivo, donde admitió estar "traumatizada" por las condiciones de su tutela en curso.

"Lo hice por mi orgullo y me dio vergüenza compartir lo que me pasó... pero, sinceramente, ¿quién no quiere capturar su Instagram con una luz divertida?", Escribió la mujer de 39 años a través de Instagram el jueves.

Junto con su propio texto, Spears incluyó una foto de un niño corriendo por un campo con la cita de Albert Einstein: 'Si quieres que tus hijos sean inteligentes, léelos cuentos de hadas. Si quieres que sean más inteligentes, léelos más cuentos de hadas.

Britney comenzó la extensa publicación del jueves recordando cómo su madre Lynne "siempre (pretendía) que todo estaba bien" por el bien de ella y sus hermanos en crecimiento y cómo recurrió a esa práctica en su vida adulta.

"Solo quiero contarles un pequeño secreto... creo que como personas todos queremos la vida de un cuento de hadas y, por la forma en que he publicado ... mi vida parece verse y ser bastante sorprendente", escribió.

"Creo que eso es lo que todos luchamos!!! Ese era uno de los mejores rasgos de mi madre... no importaba lo jodido que fuera el día cuando era más joven... por el bien de mí y de mis hermanos, ella siempre pretendía que todo estaba bien", explicó Britney.

"Estoy llamando la atención de la gente sobre esto porque no quiero que la gente piense que mi vida es perfecta porque DEFINITIVAMENTE NO ES EN ABSOLUTO", enfatizó.

Refiriéndose al testimonio de la bomba del miércoles, Britney escribió: "y si has leído algo sobre mí en las noticias esta semana... ¡¡¡obviamente ahora sabes que no es así !!!"



