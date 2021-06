Wendy Williams está en problemas después de desear muerte de los padres de Britney Spears

ESTADOS UNIDOS.- Wendy Williams está en problemas después de desear la muerte a los padres de Britney Spears , Jamie y Lynne, inmediatamente después del testimonio de la cantante en la corte sobre su tutela.

Durante el episodio del jueves de "The Wendy Williams Show", la presentadora del programa de entrevistas brindó apoyo a Britney, quien le dijo a un juez de la Corte Superior de Los Ángeles el miércoles que sus conservadores, incluido su padre, le impidieron quitarse el DIU y la obligaron a irse. rehabilitar y tomar litio.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

"¿Cómo se atreve, Sr. Spears? Me engañó. Y a usted también, Sra. Spears", dijo Williams durante el programa. El presentador luego dijo: "Muerte a todos ellos", lo que provocó gritos entre la audiencia. Desde entonces, el clip ha sido editado del episodio completo en la cuenta oficial de YouTube "Wendy Williams Show".

"Fuiste demasiado lejos, @WendyWilliams. Apoya a #FreeBritney, pero no puedes desearle la muerte a nadie. No está bien y nadie tiene el derecho a defender", reaccionó un usuario en Twitter.

Otro usuario escribió: "Wendy Williams no se merece su puesto". The producers of The Wendy Williams show cut out the part where she says “death to all of them” talking about Britney’s Mother and Father pic.twitter.com/RKUsVyFvnm — ً (@intoxicateknee) June 25, 2021

Uno de los fieles televidentes de Williams escribió que, si bien es fanática del presentador, no estaba de acuerdo con su deseo de muerte en la televisión nacional. "Dar nuestra opinión sobre el tema es una cosa pero decir "MUERTE". TODO U. "es un poco", reaccionó el usuario de Twitter.

Mientras tanto, otros llamaron a Williams por haber apoyado previamente la tutela de Britney y le pidieron al anfitrión que se disculpara con la estrella del pop.

"Querida @WendyWilliams, antes de desear la muerte del Sr. Spears, es mejor que te disculpes con Britney Spears primero. ¡Golpeaste a Brit tantas veces en tu programa, la incendiaste y dijiste que estaba enferma de la cabeza y que necesita el cship! #FreeBritney", afirmó una persona.

"Creo que @WendyWilliams le debe a @britneyspears una disculpa por defender a su padre y estas tutelas inmorales bajo las que está", coincidió otro.

My equilibrium is off because I’ve been too busy to watch Wendy Williams this week. I’m just living through clips of her wishing death upon Britney’s parents. I need a fix soon. — mich (@mich_dev) June 25, 2021

Williams se une a los fans de Britney

También en el episodio, Williams declaró que ahora era "parte del ejército" detrás de Britney. "Deja a Britney en paz. Sí, estoy allí. Cómo te atreves, no me gusta la madre, no me gusta el padre. Jamie Lynn, ¿dónde estabas para ayudar a tu hermana? No me gustas. No me gusta ninguno de ellos. Ninguno de ellos. Despídelos a todos y escapa ahora, Britney ", dijo Williams.

Britney rompe silencio en Instagram

El miércoles, Britney habló con sus fanáticos directamente en Instagram después de solicitar el fin de su tutela. Se disculpó por "fingir que todo estaba bien".

"Estoy llamando la atención de la gente porque no quiero que la gente piense que mi vida es perfecta porque DEFINITIVAMENTE NO ES EN ABSOLUTO... y si has leído algo sobre mí en las noticias esta semana... obviamente sabes ahora no lo es!!!!" Britney dijo en Instagram.

"Me disculpo por fingir que he estado bien los últimos dos años... lo hice por mi orgullo y me avergonzaba compartir lo que me pasó... pero honestamente, ¿quién no quiere capturar allí (en Instagram) en un luz divertida!!!!" explicó la mamá de dos.

"Lo creas o no, fingir que estoy bien me ha ayudado... así que decidí publicar esta cita hoy porque, caramba, si estás pasando por un infierno... siento que Instagram me ha ayudado a tener una salida genial para compartir mi presencia... existencia... y simplemente sentir que importo a pesar de lo que estaba pasando y bueno, funcionó... así que decidí comenzar a leer más cuentos de hadas", concluyó la cantante de "Toxic" en su publicación.