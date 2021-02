Sam Asghari, novio de Britney Spears, habla de los planes a futuro de la pareja

ESTADOS UNIDOS.- El último documental acerca de la princesa del pop, titulado 'Framing Britney' o 'Incriminando a Britney' en español, levantó polémica en redes sociales por la forma en que documenta el acoso mediático al que fue sometida en torno a 2008, mientras sufría una evidente crisis nerviosa, y ofrece una nueva perspectiva acerca del movimiento #Free Britney, que reclama su puesta en libertad y el final de la tutela legal a la que vive sometida desde hace más de una década.

Ahora el novio de la artista, Sam Asghari, rompió el silencio al respecto y, aunque no quiso aclarar si el documental se grabó con o sin el consentimiento implícito de Britney o si ellos lo han visto, sí ha dado a entender que él apoya el mensaje que envía declarando que su único deseo de cara a los próximos años es verla libre y feliz.

"Lo único que he querido siempre ha sido lo mejor para mi pareja, y seguiré apoyándola mientras persigue sus sueños y construye el futuro que desea y que se merece", afirmó el joven modelo y entrenador personal en declaraciones a People. "Estoy muy agradecido por todo el cariño y el apoyo que está recibiendo por parte de sus fans de todo el mundo, y solo deseo un futuro normal y brillante para los dos".

Muchas celebridades, desde el presentador Andy Cohen a la actriz Sarah Jessica Parker, pasando por otras estrellas de la música como Courtney Love, la banda Garbage o la vocalista de Paramore, mostraron su apoyo a la cantante a través de Twitter, que estos días también clama venganza contra las personas que la habrían abandonado, traicionado o que se habrían aprovechado de ella.

En esta lista negra figuran los nombres de su exnovio Justin Timberlake, que habría contribuido a arruinar la imagen pública de Britney tras su ruptura dando a entender que ella le había sido infiel y desvelando que habían mantenido relaciones sexuales pese a su promesa de esperar hasta el matrimonio, y el de su padre Jamie Spears, que se negaría a ceder el control sobre la fortuna personal y la carrera de su famosa hija.

Justin Timberlake pide disculpas a Britney y Janet Jackson

El estreno del documental "Framing Britney Spears" abrió una nueva discusión respecto a la forma en la que los hombres, durante mucho tiempo, capitalizaron los dramas de pareja o la fama de sus romances para obtener "ventaja" de los escándalos. Poco se habló de esta situación en la relación de la "Princesa del Pop" y Justin Timberlake.

Ahora el New York Times, a través del material que recopila los años rumbo al estrellato de Britney y hasta su crisis en 2007, hacen eco de cómo Justin tomó la batuta para contar las razones que llevaron a que su romance se terminara y la respuesta de varios de los seguidores de Spears fue pedirle a Timberlake que lo aceptara y le pidiera disculpas.

"He visto los mensajes, las etiquetas, los comentarios y las preocupaciones y quiero responder", comenzó Justin su mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram, luego de ser tachado de misógino, ya que en aquellos años hizo mofa de la cantante en sus videos y dejó entrever que tuvieron sexo, algo que tenía obsesionada la prensa.

En la canción Cry Me a River acusó a Spears de haberle sido infiel; pero ahora está arrepentido, según se lee en su post: "Lamento profundamente los momentos de mi vida en los que mis acciones contribuyeron al problema, en los que hablé fuera de turno o no defendí lo que era correcto".

Timberlake reflexionó y expresó que "entiendo que me quedé corto en estos momentos y en muchos otros y me beneficié de un sistema que aprueba la misoginia y el racismo". En este perdón público, el intérprete de Don’t Slack hace referencia no sólo a su ex novia, sino también a una colega que fue "crucificada" y para él no hubo consecuencias.

"Quiero disculparme específicamente con Britney Spears y Janet Jackson, ambas individualmente porque me preocupo por estas mujeres y las respeto y sé que fracasé", agregó Timberlake, quien en 2004 también en un momento de misoginia protagonizó el llamado Nipplegate.

Aquel 7 de febrero Janet y Justin protagonizaron un "error" durante el Medio Tiempo del Super Bowl XXXVIII. En la estrofa que reza: "Better have you naked at the end of this song", Timberlake dejó al descubierto el pezón de Janet, algo que le costó a la CBS 550 mil dólares y que obligó, sólo a la hermana de Michael a pedir una disculpa pública.

"También me siento impulsado a hablar porque todo el mundo merece un mejor trato y porque, más importante, esto forma parte de una conversación mucho más amplia de la que, con todo mi corazón, quiero formar parte", abundó el cantante, quien no quiso dejar de señalar que la propia industria tiene fallos.

"Está preparada para que sean los hombres blancos los que tengan éxito, está diseñada así. Como hombre en una posición privilegiada, tengo que decirlo. Debido a mi ignorancia, no he reconocido esta realidad antes, pero no quiero seguir perjudicando a nadie más .

"No he gestionado estos asuntos durante mi carrera de manera perfecta. Sé que esta disculpa es un primer paso y no me absuelve del pasado, pero quiero rendir cuentas de mis propios errores y formar parte de un mundo que ayude y apoye. Me preocupa profundamente el bienestar de la gente que amo y que he amado", finalizó Justin.