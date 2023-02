Britney Spears responde a un tuit cuestionando su bienestar: "Esto se siente como bullying"

ESTADOS UNIDOS.- Britney Spears ha vuelto a sufrir un incomodo momento después de que la actriz Alyssa Milano, reconocida por su protagónico en la serie estadounidense "Charmed", decidiera redactar un tuit insinuando que Britney necesitaba ayuda.

Fue a finales del año pasado, que seguidores de la 'Princesa del Pop' y múltiples medios de noticias levantaron sospechas sobre la situación de Britney después de que eliminara inesperadamente su cuenta de Instagram y pasaran semanas sin saber nada de ella.

No obstante, hace un par de días la intérprete de "If U Seek Amy" publicó un extenso hilo en Twitter para esclarecer la situación y condenar los comentarios de los medios e incluso fanáticos, pues eran erróneos y resultaban bastante hirientes para ella.

En este sentido, Britney siguió expresando su malestar sobre la situación cuando el día de ayer publicó el mensaje de Alyssa Milano en sus historias de Instagram con un pequeño mensaje sobre lo que pensaba de él:

Me entristece ver cosas sobre mí de parte de personas que no me conocen !!! Esto definitivamente se siente como una forma de bullying !!! Mujeres, se supone que deberíamos apoyarnos entre nosotras, no hundirnos !!!", aseveró la cantante.