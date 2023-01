Britney Spears asegura que está mejor que nunca

ESTADOS UNIDOS.- En días pasados, Britney Spears cerró su cuenta de Instagram y causó preocupación entre sus fans, quienes alertaron a la policía para asegurarse de que estuviera fuera de peligro.

Tras lo ocurrido, la cantante explicó en su cuenta de Twitter que la razón por la que había cerrado su Instagram fue porque se sentía herida y desanimada al ser tan criticada por su forma de expresarse con el baile.

Tras tomarse un descanso de la red social, Britney reapareció con una nueva publicación. Al pie de la imagen de una rosa escribió un mensaje asegurando que no estaba pasando ninguna crisis y que se sentía mejor que nunca.

Como parece que todo el mundo cree conocer mi historia, que se lo piensen dos veces. No, no estoy teniendo una crisis, soy como soy y trato de seguir adelante con mi vida. ¡Nunca me había sentido mejor!",