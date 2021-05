Britney Spears reacciona al video de Selena Gómez cantando una de sus canciones cuando era niña

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que Selena Gómez se declarara fan de Britney Spears y publicara un video en el que aparece cantando una canción de “La Princesa del Pop”, Britney reaccionó a la publicación y causó gran revuelo en Instagram.

El jueves pasado, Britney Spears sorprendió a sus fans y a los de Selena Gómez, al comentar una publicación de la intérprete de “Baila Conmigo” que realizó días antes en su red social.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Se trata de un post de un video en el que aparece Selena Gómez cuando tenía alrededor de 5 años de edad y canta la canción “Don’t Go Knockin’ on My Door”, tema que fue lanzado hace más de 20 años.

¡Esto es lo más adorable que he visto en mi vida!”, escrbió Britney, después de ver a la pequeña Selena recordando cuando seguramente soñaba con algún día llegar a ser como su estrella preferida.

Britney acompañó su comentario con un emoji de grito, otro de corazón y una bailarina, al clip en el que Gómez usa unos lentes de Sol, color azul transparente, una sudadera oscura, cantando la parte del coro de la canción frene a un fondo sicodélico, similar a los protectores de pantalla que Windows ofrecía en aquella época.

Al terminar su número musical, Selena Gómez se quita las gafas y mira ferozmente hacia la cámara, al mismo tiempo que hace un gesto “felino”, por lo que la exestrella de Disney Channel bromea con sus fans y escribe: “El ajetreo es real”.

“Don’t Go Knockin’ on My Door” forma parte del segundo disco en la carrera musical de Britney Spears llamado “Oops!... I Did It Again”, lanzado en el año 2000 y vendió 1.3 millones de copias solamente en Estados Unidos, durante la primera semana de lanzamiento.



LA CARRERA DE SELENA GÓMEZ

Selena inició su carrera como actriz cuando tenía 10 años, representando a “Gianna” en la serie infantil “Barney and Friends”, donde permaneció hasta 2004.

Luego de realizar pequeños personajes en algunas películas como “Mini Espías 3D Game Over”, en 2006 Selena comenzó a realizar series y programas de televisión de Disney Channel como “La Dulce Vida de Zack y Cody” y “Hanna Montana”, para al año siguiente protagonizar la serie “Hechiceros de Waverly Place”.

A lo largo de su carrera musical, Selena Gómez, de 28 años de edad, ha lanzado tres álbumes de estudio, uno de ellos “Rare”, que encabezó la lista de éxitos en 2015.

Su último proyecto musical es su primera obra en la que canta en español llamado “Revelación”, el cual contiene su éxito “De Una Vez”.