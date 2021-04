Sony Pictures se mudará a Disney

ESTADOS UNIDOS.- Luego de que Netflix diera a conocer que hizo un trato con Sony Pictures para estrenar sus películas en su plataforma, Disney no quiso perder el tiempo para contraatacar.

Ahora, la casa de Mickey Mouse acaba de firmar un trato con Sony Pictures para mudar todo su contenido a sus plataformas de distribución.

El nuevo acuerdo, que cubre la lista de estrenos de cine 2022-26 de Sony, llevará las películas a los servicios de transmisión de propiedad de Disney Disney + y Hulu, así como a las redes de televisión lineal de Disney, incluidas ABC, Disney Channels, Freeform, FX y National Geographic.

El acuerdo se produce semanas después de que Netflix y Sony firmaran un pacto masivo para que las películas de Sony fueran al servicio de transmisión por sus ventanas de primer pago, que generalmente se producen 18 meses después de que una película llega a los cines.

Una vez que expire ese trato, el nuevo acuerdo de Disney hará que los títulos de Sony lleguen a las plataformas Disney.

Los títulos de la biblioteca incluyen películas del Universo de personajes de Marvel de Sony, como “Spider-Man: Into the Spider-Verse”, así como películas de las franquicias “Hotel Transylvania” y “Jumanji”.

La próxima lista de Sony para 2022 incluye “Morbius”, “Uncharted”, “Bullet Train” y la secuela de S”pider-Man: Into the Spider-Verse”.

Disney + es el hogar de transmisión de Marvel Cinematic Universe, sin embargo, las películas lanzadas por Sony como “Spider-Man: Homecoming” (2017) y Spider-Man: Far From Home” (2019) no están en el servicio.