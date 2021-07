Britney Spears, por primera vez en 13 años, puede elegir a su propio abogado

ESTADOS UNIDOS.- Britney Spears tuvo una pequeña victoria en su lucha por recuperar su independencia legal, pues una jueza le otorgó el permiso de elegir a su propio abogado.

Como se recordará, la cantante de “Toxic” había sido representada por un abogado designado por el tribunal, Sam Ingham, desde que comenzó su tutela hace 13 años. Sin embargo, Sam pidió renunciar el pasado 6 de julio luego de que la famosa argumentara que él jamás le dio opciones para recuperar su libertad.

Pero ahora, de acuerdo a la información compartida por E! News, en la audiencia que se celebró hoy, Britney le pidió permiso a la jueza Brenda Penny para contratar al exfiscal federal Mathew Rosengart como su abogado privado.

Realmente no he tenido la oportunidad de elegir por mí misma a mi propio abogado. Y me gustaría poder hacer eso", dijo Britney.