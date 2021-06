Britney Spears luce radiante en su escapada a Hawái con su novio Sam Asghari

ESTADOS UNIDOS.- La estrella del pop de 39 años ha sido fotografiada en Hawái con su novio Sam Asghari, de 27 años, después de su audiencia en la corte en la ciudad de Los Ángeles, donde defendió su tutela, a la que busca poner fin después de 13 años.

La cantante parecía estar de un humor optimista cuando se la vio sonriendo en medio de la controversia sobre el caso legal, que le ha dado al padre Jamie un control casi completo sobre su vida y una fortuna de $60 millones durante los últimos 13 años.

Después de la impactante audiencia judicial, donde Britney reveló por primera vez el alcance de su miseria bajo el acuerdo, la estrella del pop se fue con su novio de varios años Sam, lo que se pudo apreciar a través de los vídeos publicados en Snapchat desde un avión privado.

La cantante de "Toxic" se aprecia feliz y relajada portando con una camiseta blanca y pantalones cortos de mezclilla, mientras que su entrenador personal se quedó sin camisa y mostró su físico esculpido.

Britney luce relajada y espectacular durante su vacaciones en Hawái.

Hawái, uno de los lugares favoritos de Spears en el mundo



Britney a menudo les ha dicho a los fanáticos que Hawái es uno de sus lugares favoritos en el mundo para vacacionar, y el destino también se mencionó en su audiencia del miércoles, durante su apasionada apelación de 25 minutos a la jueza Brenda Penny.

Durante su participación en la audiencia, Britney explicó: "No está bien obligarme a hacer algo que no quiero hacer. Por ley, y por todo este equipo, honestamente, debería poder demandarlos por amenazarme y decir, si no voy a estas reuniones dos veces por semana, no podemos permitirle ir a Maui en sus vacaciones. Tienes que hacer lo que te dicen para este programa y luego podrás ir".

La interprete también le dijo a la juez de manera clara: "Quiero que termine esta tutela. Realmente creo que esta tutela es abusiva", a lo que agregó, "Quiero poder casarme con mi novio y tener un bebé, pero la curaduría me dijo que no puedo hacerlo".

La Princesa del Pop también explicó porque no le ha sido permitido realizar este sueño: "Tengo un DIU (dispositivo intrauterino) para evitar que tenga un bebé", afirmó la interprete de "Lucky" y añadió, "Quiero ir a un médico y sacarlo para poder tener un bebé, pero ellos (la curaduría) me dijeron que no".

La audiencia de estado no escuchó ninguna petición, lo que significa que no se solicitó una decisión. La jueza Penny dijo que programará una audiencia lo antes posible, para que Britney pueda hacer su petición.

La última ocasión que Spears habló ante la juez fue en mayo de 2019, pero la corte estaba cerrada al público y su testimonio fue sellado. Los detalles de su salud mental nunca se han revelado.

Spears comenzó su declaración con "Tengo mucho que decir, así que tengan paciencia conmigo: No creo hayan escuchado en ningún nivel cuando vine a la corte la última ocasión".