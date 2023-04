Britney Spears es vista en cafetería de Puerto Rico

San Juan.-Este domingo se comenzó a difundir la información de que Britney Spears presuntamente fue vista este fin de semana en una cafetería de Starbucks en Dorado, municipio en la costa norte de Puerto Rico, según lo que reporta el medio digital Page Six en sus redes sociales.

Según con la información obtenida por el sitio web, la cantante fue vista en esta tienda ubicada en Plaza Dorado junto a un desconocido el sábado, esto, días después de que se le viera sin su anillo de matrimonio.

Una fuente le menciono, a Page Six que el hombre con el que iba acompañada Britney era miembro de su equipo de seguridad.

En las imágenes que se publicaron en este sitio web se puede ver a Spears mirando el menú de comida en Starbucks mientras tomaba una bebida en un vaso color amarillo.

Un testigo dijo además que el hombre que acompañaba a la artista se le escuchó hablando español.

"Él ordenó y se marcharon en el mismo carro", agregó la fuente a Page Six.

Britney no lleva sus anillos de matrimonio

Fue el 28 de marzo cuando Spears fue vista y fotografiada en el aeropuerto de Los Ángeles, pero lo que tomo por sorpresa es que no llevaba su anillo de matrimonio, esto en un viaje que haría con su mánager, Cade Hudson. Page Six, a su vez, aseguró que no existe problema alguno entre la pareja.

Asghari, de 29 años, fue fotografiado también sin su anillo de matrimonio dos días después mientras dejaba su vehículo en un área de acomodo de coches en Los Ángeles.

Pero, el representante de este dijo que su cliente acababa de quitarse el anillo porque estaba rodando una película en ese momento.

