¿Cuál es la canción favorita de Britney Spears de entre toda su discografía?

ESTADOS UNIDOS.- Britney Spears es una de las máximas exponentes de la cultura pop de la década de los 2000 gracias a su figura mediática y una discografía musical tan extensa que para los más conocedores es casi imposible escoger una favorita.

No obstante, en una reciente publicación de Instagram, la Princesa del Pop compartió la canción que, para ella, es la preferida de todo su repertorio.

Mi canción 'The Hook Up' !!! Nunca fue lanzada como un sencillo pero siempre fue mi favorita", declaró la cantante en la publicación que ya ha sido eliminada.

¿Qué piensan los seguidores de la Princesa del Pop?

Britney adjuntó un video en el que realiza un baile al ritmo de su canción, mientras presume un hermoso vestido negro.

"The Hook Up" pertenece a su cuarto álbum de estudio, "In the Zone", lanzado en 2003. De este modo, la pista se vio influenciada por algunos de los géneros más predominantes de la época como el hip-hop e incluso reggaetón.

Ante la declaración de la intérprete de "Perfume", sus fanáticos parecen estar de acuerdo con ella pues son muchos lo que piensan que "In the Zone" es el álbum que posee algunas de las mejores canciones de Britney, tales como "Toxic", "Breathe on Me" y, por supuesto, "The Hook Up".

