Britney Spears dedica confuso mensaje a su hermana Jamie Lynn

ESTADOS UNIDOS.- Britney Spears ha dado mucho de que hablar los últimos meses, pues desde que obtuvo su libertad con el fin de su tutela ha decidido expresar todo lo que no había podido decir por miedo a represalias. La mayor parte de confesiones son realmente duras crìticas hacia su padre James, el responsable de su tutela, y su hermana Jamie Lynn, quien Briney acusó de aprovecharse de su dinero y fama para impulsar su carrera.

Los ataques contra Jamie Lynn Spears han sido algo más constantes debido al lanzamiento de su autobiografía "Things I Should Have Said" (Cosas que debí haber dicho) a principios del año. En dicho libro, la actriz de "Zoey 101" describe múltiples situaciones en las que resulta mencionada su hermana Britney. A raíz de esto, los aficionados pensaron que estaba usando el nombre de Briney para llamar la atención. Britney secundó esto al decir que intentaba "vender un libro a mis expensas".

En este sentido, usuarios de redes sociales mostraron gran confusión tras haber leído una de las publicaciones más recientes de Britney en Instagram. La intérprete de "Toxic" celebró su cumpleaños 41 el pasado viernes y al parecer habría decidido hacer una pausa para dedicarle un cariñoso mensaje a nadie más y nadie menos que su pequeña hermana Jamie Lynn.

¿Qué dicen los fans de Britney al respecto?

Es mi cumpleaños, pero eres mi corazón así que estoy pensando en ti... Felicidades por ser tan valiente, inspiradora, y mostrar agallas en tu espectáculo! No estás sola... Si alguien sabe cómo se siente eso... soy yo. Mi hermana bebe, te amo!, redactó la cantante.

El mensaje alarmó no solo a los fans de Britney si no a todas las personas que se preocupan por ella, pues a pesar de que haber mostrado actitudes polémicas anteriormente, muchos dudan que la artista haya escrito ese mensaje. Es por esto, que una de las teorías es que su cuenta de Instagram fue hackeada: "Es absurdo pensar que Britney promocionaría el espectáculo de su hermana. Despúes de haberla acusado de haberse aprovechado de ella y de su fama para impulsar su carrera", escribieron en los comentarios.

Por otro lado, más personas piensan que Britney podría estar siendo sarcástica y que en realidad está intentado provocar a Jamie Lynn, en especial considerando la línea: "No estás sola... Si alguien sabe cómo se siente eso... soy yo". Cabe mencionar, que muy pocos seguidores de Britney piensan que realmente se trata de una reconciliación verdadera.

Te puede interesar: Britney Spears desmiente supuestas críticas hacia Selena Gomez