Brett Tuggle fallece a los 70 años

El aclamado tecladista Brett Tuggle perdió la vida después de luchar contra el cáncer a sus 70 años de edad.

Durante 20 años fue que se mantuvo en gira con Fleetwood Mac, siendo también uno de los miembros fundadores de The David Lee Roth Band. Además, Tuggle ayudó a Roth en la composición de su principal éxito en solitario, "Just Like Paradise", de 1988.

Fueron muchos artistas con los que Brett trabajó a lo largo de su exitosa trayectoria de 50 años, en los que se incluyen Rick Springfield, Jimmy Page, John Kay y Steppenwolf, además de Tommy Shaw de Styx y Mitch Ryder, según recopila el Daily Mail.

En su Twitter oficial, Springfield escribió, mientras compartía una foto con el músico: "Nuestro dulce Brett Tuggle llegó a casa esta noche. Dios bendiga su hermoso espíritu".

Our sweet Brett Tuggle made it home tonight. God bless his beautiful spirit. ❤️ @BrettTuggle1 pic.twitter.com/JHID345cO0 — Rick Springfield (@rickspringfield) June 20, 2022

Su familia estuvo con él hasta el último momento

Su hija Michelle y su hijo Matt compartieron con Rolling Stone que la familia del músico estuvo a su lado durante todo el tiempo de su enfermedad. Matt mencionó, además, que su padre era una persona encantadora: "Él me dio música en mi vida".

Brett Tuggle nació en Denver, Colorado y la música formó parte de su vida desde una edad muy temprana; el piano y la guitarra fueron los primeros instrumentos que logró dominar y, antes de trabajar en Texas, dio conciertos en pequeños lugares de Denver.

70's, 80's, 90's y 00's

En 1970 comenzó su gira con Mitch Ryder y Detroit Wheels y en el 91 tocó la guitarra en el álbum "Detroit".

A partir de la década de 1980 empezó a trabajar más con Springfield luedo de que despegara su exitosa canción "Jessie's Girl". A finales del 80 colaboró en el segundo álbum de Roth, "Skyscraper", así como en su más grande éxito como solista: "Just Like Paradise".

En 1990 realizó su colaboración con Jimmy Page y David Coverdale para su álbum, aunque su verdadero y más duradero vínculo musical lo estableció mientras trabajaba con los miembros de la banda de Fleetwood Mac, Lindsey Buckingham, Christine McVie, John McVie y Stevie Nicks, según relata DM.

Cuando McVie salió de la banda en el 98, Tuggle se hizo cargo del teclado. Luego, volvieron a visitar juntos los viejos clásicos de la banda, "Dreams", "Gypsy" y "Go Your Own Way" durante su gira.

En 2018, terminó su asociación con Fletwood Mac, luego de que le pidieran abandonar la banda debido a que Nicks lo quería fuera por estar demasiado cerca de su ex Buckingham, con quien tenía algunas fricciones.

También te puede interesar: VIDEO: Rammstein incendia Stuttgart con su "llama-tiva" presentación.