Brendan Fraser regresa a la pantalla grande con película de Martin Scorsese y otros proyectos

LOS ÁNGELES, California. – El actor estadounidense de 52 años, Brendan Fraser, conocido por sus papeles en producciones como “George de la selva”, “La momia”, “Crash” y “Viaje al centro de la Tierra”, se está preparando para su regreso a la pantalla grande con un “impactante” cambio de look.



Brendan formará parte del nuevo proyecto de Martin Scorsese, el cual llevará el nombre de “Killers of the Flower Moon”, en la cual también participarán Leonardo DiCaprio y Robert de Niro.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase



De acuerdo con Deadline, la nueva producción de Scorsese es un drama basado en el libro “Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI”, escrita por el periodista y autor norteamericano David Grann. La historia trata sobre los asesinatos por riqueza en el condado Osage y el inicio de la recién formada FBI.



Detalles sobre la película y los otros proyectos



La película, al igual que el libro, estará ambientada en la década de 1920 en Oklahoma y seguirá el asesinato en serie de miembros de la rica nación petrolera “Osage”, una serie de crímenes brutales que se conocieron como el Reino del Terror, informa Deadline.



El encargado de escribir el guion es Eric Roth, y en la producción se encuentran Dan Friedkin y Bradley Thomas de Imperative y Appian Way Productions de DiCaprio.



De acuerdo con los medios, Brendan tiene varios proyectos en marcha, pues se ha confirmado que participará en las producciones próximas a estrenar “No Sudden Move” (2021) y “The Whale” (2022). “No Sudden Move” es un thriller criminal que Steven Soderbergh dirigió para HBO Max que fue estrenada en el Festival de Cine de Tribeca.