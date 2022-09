VIDEO: Brendan Fraser llora en el festival de Venecia ante ovación de pie de 6 minutos por "The Whale", su nueva película

Este domingo fue el estreno internacional de "The Whale" (La ballena) en el Festival Internacional de Cine de Venecia, esperada película de Darren Aronofsky que cuenta con una transformación impactante por parte del actor Brendan Fraser, quien interpreta "el rol de su vida" en el papel de un hombre con obesidad mórbida que emprende un viaje de redención ante la cercanía de su muerte.

La cinta se había convertido en una de las más esperadas del año dado el calibre de su director, el retorno de Fraser a un papel trascendental tras muchos años alejado de papeles importantes, la participación de la estrella en ascenso Sadie Pink (Stranger Things) como la hija abandonada del personaje de Fraser, y sobre todo, por el impresionante trabajo de maquillaje y prostéticos que modificaron la apariencia del actor de "George de la selva".

Variety reportó que tras la proyección de la cinta, el público estalló en aplausos, llantos y alabanzas que duraron 6 minutos ininterrumpidos; Fraser, conmovido por la recepción, también acompañó en lágrimas a la audiencia.

La película aún no tiene fecha de estreno en México, pero dada la costumbre en este tipo de cintas, podríamos apuntar a un estreno en diciembre-febrero de la temporada invernal, para aprovechar la expectativa que generen los anuncios de los premios de la Academia estadounidense, donde se espera que Fraser sea el principal candidato a llevarse la estatuilla.

Te puede interesar: "Twin Peaks": Se cumplen 5 años del final de la serie y los fans siguen defendiéndolo como uno de los más icónicos de la televisión

"The Wale" está basada en una obra teatral del mismo nombre escrita por Samuel D. Hunter, quien adaptó el guion de la película junto con Aronofsky. En la película, Fraser interpreta a un maestro de literatura con obesidad severa que intenta reconectarse con su hija de 17 años, interpretada por Sink, a quien Fraser abandonó años atrás para estar con su novio.

Para el papel, Fraser tuvo que vestir diversos trajes prostéticos de entre 20 y 130 kilos de peso para filmar sus escenas. Además, el actor llegó a pasar hasta 6 horas en la silla de maquillaje cada día para encarnar el rol "de su vida".

En entrevistas previas, el querido actor de éxitos como "La momia" y "Al diablo con el diablo", refirió este papel como uno en el que había entregado todo de sí como intérprete, señalándolo como el trabajo más desgastante y complejo de su carrera. En la conferencia de prensa del festival, Fraser compartió lo siguiente:

Desarrollé músculos que no sabía que tenía. Incluso sentí algo de vértigo al final de las grabaciones cuando me quitaban todos los prostéticos, fue como pararse fuera de un bote en Venecia. Esa sensación de tambalearse. Me hizo apreciar a aquellos con cuerpos similares. Necesitas ser una persona increíblemente fuerte, mental y físicamente, para habitar esa clase de ser físico".