'Argentina, 1958' la rompe en el Festival de Cine de Venecia

ITALIA.- En el marco del 79º Festival de Cine de Venecia, donde se presenta el mexicano González Iñárritu sucedió el estreno mundial de la película de Santiago Mitre. Se trata de un filme sobre el juicio efectuado contra las autoridades de la última dictadura militar. La película sigue al equipo legal que recorrió el país sudamericano en busca de testigos para el caso. En el papel protagónico, el del fiscal Julio Strassera, está el renombrado actor Ricardo Darín.

El hecho histórico que adaptan es conocido como Jucio a las Juntas y ocurrió en los meses de septiembre a diciembre de 1985. El presidente Raúl Ricardo Alfonsín ordenó la investigación y proceso contra las juntas militares que habían gobernado entre 1976 y1982. El proceso judicial terminó con la condena de cinco militares de alto rango por violaciones a los derechos humanos.

La obra recibió largas rondas de aplausos de parte del público que se dio cita en el Palazzo del Cinema. El público generoso la obsequió con nueve minutos de ovación. Ha sido calificada como un drama judicial de la vida real y un "excepcional thriller político” (Stephanie Burbury). "Es una película franca, con músculo y muy potente” (Peter Bradshaw). "Es una película popular sobre la justicia popular, que equilibra una catarsis histórica desgarradora con toques de comedia doméstica graciosa” (Guy Lodge).

Un triunfo argentino en un contexto de conmoción

Gran parte de la crítica aplaude la interpretación de Darín: "Darín es tremendo como Strassera ... ofrece una maravillosa actuación como protagonista: ingenioso, irónico, preocupado, pero idealista", expresó Peter Bradshaw, crítico inglés de cine. También se ha elogiado la actuación de Peter Lazani.

No obstante, en cuanto a lo visual, la crítica también ha selañado que el filme no es particularmente innovador, por lo que no destacó en este rubro más allá de lo estándar.

El filme se proyecta a poco del atentado contra la vicepresidenta argentina Cristina Fernández. Mientras caminaban por la alfombra roja, los integrantes del equipo de la película desplegaron una bandera blanquiceleste.

"La primera batalla ocurre en el campo real, pero la segunda ocurre en la memoria, y el cine nos permite mantener vivas situaciones que son importantes ahora y para siempre", comentó Mitre, director y guionista.

La película estará disponible próximamente por la plataforma de streaming Amazon Prime Video.

Tal vez te puede interesar: Las 10 películas de Disney+ más vistas esta semana en México