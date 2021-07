Brenda Zambrano muestra los implantes de seno que se retiró; uno estaba roto

MÉXICO.- El pasado 23 de julio Brenda Zambrano reveló a sus seguidores que se sometería a una operación próximamente debido a que su cuerpo rechazó los implantes de seno. Esto lo confesó desde un vídeo en su cuenta de Instagram donde, entre lágrimas, contaba lo difícil que ha sido para ella.

Además de revelar todos sus síntomas como depresión, dificultad al hablar, fatiga, dolor muscular, aumento de peso, pérdida de libido, entre otros, la modelo de 28 años declaró que el lunes 26 de julio se operaría para retirar los implantes que le han causado tanto daño.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Y hoy a través de sus redes sociales, Zambrano compartió algunos clips de su operación y una imagen de sus implantes que impactó a todos sus seguidores. Incluso su doctor subió a sus historias de Instagram ciertas explicaciones sobre el procedimiento médico.

“Le dije adiós a mis implantes, gracias a Dios estoy bien y súper feliz de ya estar libre de esto, tuve un busto súper bonito que lo disfruté al máximo cuando me operé la primera vez, cuando me hice la reducción de busto nunca imaginé todo el daño que me estaba causando. Como pueden notar el que está limpio está ROTO”, escribió Brenda.

La ex integrante de Acapulco Shore expresó su tranquilidad y mejora de ánimo una vez que se realizó la operación para retirar los implantes, pues confiesa que ya no volverá a someterse a ninguna cirugía con intención de cambiar su estética.Tal y como lo dijo en su vídeo pasado, “me aceptaré tal y cómo quede, no me volveré a modificar mi cuerpo”.

Varios usuarios y amigos de Brenda Zambrano le aplaudieron a la influencer y la felicitaron por ser tan valiente por escuchar su cuerpo, incluso por su fuerte publicación donde habla sobre la aceptación personal y que es importante amarse cómo es.

“No saben lo liberada que me siento, quedé con mis senos pequeños y así me voy a amar, no necesito unos senos grandes para sentirme sexy, bonita o segura. Estoy feliz porque ahora sé que a partir de ahora estaré bien”, se lee en su descripción.