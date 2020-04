Estas son todas las operaciones que se ha hecho Brenda Zambrano

CIUDAD DE MÉXICO. – La ex integrante de "Acapulco Shore", Brenda Zambrano, dio a conocer a través de su canal de Youtube el número de operaciones que se ha hecho en los últimos años.



Zambrano reveló que su primera operación fueron los senos, cirugía que la dejó muy contenta en un inicio.

Sin embargo, detalló que cuando se mudó a vivir a la Ciudad de México descubrió las maravillas que se podía hacer y se sometió a su segunda cirugía, la de nariz.



La youtuber expresó que hizo una colaboración con un doctor y la operaron gratis, pero los resultados no salieron como ella esperaba.



Me dejan mal la nariz, me dejó un huequito, no me gustó, yo la quería super levantada”, dijo Brenda Zambrano.



Tras tener una mala operación y soportar los malos comentarios en redes sociales, la joven se somete a una segunda operación de nariz y la vuelven a dejar mal.



Se somete a la tercera cirugía de nariz y nuevamente le vuelven a dejar un hueco que pensó que se le iba a curar con el tiempo.

“Todos los días sangraba, no podía respirar, me la pasaba super mal, decía: ‘es la contaminación de la ciudad’, pero me iba a otros lugares donde no había contaminación y sangraba.



“Me arruinó la nariz, ya no me voy a volver a operar”, señaló.



Luego de operarse la nariz, se tatuó la ceja (microblading), para verse mejor del rostro.



Después pasó a hacerse la lipotranferencia, poniéndose grasa del cuerpo en sus glúteos pero le quedó fibrosis.

Nunca me dieron las recomendaciones necesarias para que no me quedaran fibrosis”, expresó Zambrano.



Otro de los arreglitos que se hizo fue el relleno de labios, baby botox, la lipomarcación y los dientes.



“No se crean que esas nalgotas que ven ustedes en Instagram son naturales, unas son implantes y otras son inyectadas con grasa”, comentó.

La influencer destacó a las chicas que se quieren operar que se informen y que vayan con cirujanos certificados.



Cabe mencionar que hace unos días, la ex integrante de "Acapulco Shore" se volvió a operar la nariz porque tenía problemas para respirar, así como los senos porque tenía problemas en la espalda, mismo que no la dejaba ejercitarse.