Billy Crudup en conversaciones para unirse al elenco de 'The Flash'

ESTADOS UNIDOS.- Parece que el elenco de ‘The Flash’ crece, pues Billy Crudup está en las primeras negociaciones para unirse a Ezra Miller para la muy esperada cinta de Warner Bros.

Cabe mencionar que la noticia no es de sorprenderse, pues Crudup se ha asociado con el proyecto de larga gestación desde 2016. Sin embargo, la cinta ha cambiado varias veces de director y escritores por lo que se había salido del primer plan del proyecto.

Crudup ahora está haciendo un nuevo trato para Flash, que de repente es uno de los proyectos más candentes del lote de Warner, gracias por la bifecta de tener a Michael Keaton y Ben Affleck repitiendo las encarnaciones favoritas de los fanáticos de Bruce Wayne / Batman.

Kiersey Clemons también fue contratada para desempeñar un papel clave en Flash al mismo tiempo que Crudup, pero en esta etapa, no está claro si hay interés o disponibilidad para que ella regrese.

El guión, cuyo último borrador fue escrito por Christina Hodson, ve a Flash retroceder en el tiempo para evitar el asesinato de su madre, un acto que demuestra tener consecuencias no deseadas para su línea de tiempo.

Los créditos cinematográficos recientes de Crudup incluyen Where'd You Go Bernadette de Richard Linklater y el drama After the Wedding con Julianne Moore y Michelle Williams. El actor ganó su papel en un Emmy por interpretar a un ejecutivo de la red en el animado drama de Reese Witherspoon-Jennifer Aniston que ahora se prepara para la segunda temporada.