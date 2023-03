Billie Eilish cumple su promesa y repone concierto en el Foro Sol

CIUDAD DE MÉXICO.- El concierto de Billie Eilish programado para el pasado miércoles fue cancelado debido a las condiciones climatológicas. Aunque la cantante salió esa noche a cantar unas canciones casi a capella para consolar a los fans que lograron entrar al Foro Sol, repuso el espectáculo el día de ayer.

Fiel a su estilo, Ellish apareció sobre el escenario holgada y vestida de negro para interpretar su primera canción “Bury a friend”. Pese a que muchos espacios quedaron vacíos en las zonas generales, hubo mucho más público que el día anterior.

“Gracias por estar aquí, que se joda la tormenta, quién estuvo aquí ayer, quién resistió aquí el día de ayer, muchas gracias a todos”, dijo Billie.

Billie lució por momentos trapera, suelta, desafiante, retadora y provocativa, pero en otros, sensible, concentrada e incluso retraída, todo en función de la canción que interpretaba; imponente cuando descendía por la pantalla que estaba recostada sobre la tarima, y por donde parecía ascender a una pirámide.

Le siguieron temas como “You should see me in a crown”, “Billie bossa nova” y “Goldwing”.

Su hermano Phineas la acompañó con una guitarra acústica que llenó de solemnidad la noche en los temas “I love you” y “Your power”.

Momentos favoritos del concierto

Uno de los momentos favoritos de la noche fue cuando Eilish sorprendió apareciendo en medio del Foro Sol levantada en una grúa, para que quienes estaban en lo alto de las gradas también pudieran verla de cerca. Arriba interpretó las canciones “Overheated” y “Bored”.

“Los extrañé, México, hace un par de semanas pensaba lo divertido que era estar con ustedes”, dijo mientras el concierto seguía adelantándose a su final. Ella interpretó entonces los temas “Everything I wanted” y la icónica “Bad guy”.

Casi para finalizar, una bandera cayó a los pies de Eilish, quien terminó envolviéndose en ella antes de que, tras sus últimos temas, “Happier than ever” (que da nombre a su gira) y “Goodbye”, una explosión de confeti inundara al Foro Sol.