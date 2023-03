TIKTOK: Joven se cubre de la lluvia dentro de un baño portátil en show de Billie Eilish

CIUDAD DE MÉXICO.-En redes sociales se han difundido muchos videos tras el concierto fallido de la cantante Billie Eilish, quien tuvo que posponerlo para este jueves debido a la intensa lluvia que azotó en la Ciudad de México.

Un usuario de TikTok, @candrespedero, relato su experiencia y cómo es que tuvo que huir de la intensa lluvia y como se encerró en un baño portátil para resguardarse de la tormenta.

Aunado a ello, detalló que se estaba “muriendo”, pues no podía respirar.

"Me estaba muriendo, no podía respirar, nunca había aguantado tanto ir al baño, me dolieron los riñones, los pulmones, los órganos que no sabía que podían dolerse y ahora estoy acá esperando a que toque Billie porque creo que hay un telonero (cantante), pero lo siento, nada me va a mover de acá", añadió.