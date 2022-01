Beyoncé felicita a Maluma por su cumpleaños 28

COLOMBIA.- El pasado 28 de enero, Maluma celebró su cumpleaños 28 por todo lo alto, como dejó ver por medio de sus redes sociales, donde compartió algunos detalles de cómo pasó el día especial. En su cuenta de Instagram, el intérprete publicó un video de lo que parece ser una fiesta privada y en la que luce muy animado.

Maluma aparece usando un gorro y no trae camisa. “Es mi cumpleaños, 28 no se cumplen todos los días... los amo. A toda la gente que me ha enviado videos, mensajes, mi familia, mis parceros, a todo el mundo, los amo y se vale soñar en grande”, dice el cantante antes de quitarse el gorro para derramarse champaña encima ante los gritos animados de sus amigos.

El intérprete de “Felices los cuatro” recibió felicitaciones de muchas figuras del espectáculo, pero sin duda una de las destacadas fue la de Beyoncé, quien le deseó un feliz cumpleaños desde su página web, donde la artista suele publicar mensajes para sus colegas del medio.

"Feliz cumpleaños, Maluma", se lee en la página de la cantante al lado de una fotografía del colombiano siendo apenas un bebé. El pequeño Maluma está usando una camiseta de Los Picapiedras y unos audífonos, pues probablemente estaba escuchando música. En Twitter muchos usuarios resaltaron que una cantante de talla internacional y tan consagrada en la industria musical se tomara el tiempo de mandar sus buenos deseos a Maluma.

La mamá de Maluma le escribe tierno mensaje

El cantante también recibió una tierna felicitación de su madre, quien le dedicó un emotivo mensaje sobre el momento en el que llegó a su vida. “Hace 28 años, en horas de la mañana estaba preparada para recibirte, al verte supe de inmediato que tenías magia… al notar que tus ojos tenían cada uno un color diferente era el primer indicio para darme cuenta que tu luz iba a llegar a todos los rincones del mundo, pero sobre todo a llevar un mensaje de amor, disciplina y esperanza”, escribió Marlli Arias.

Maluma se encuentra en Las Vegas donde ofrecerá un concierto y actualmente está promocionando el proyecto que marcará un nuevo paso en su carrera, la película Merry Me con la que debuta como actor al lado de Jennifer López y Owen Wilson. La comedia romántica llegará a los cines el próximo 10 de febrero.