Bellakath responde a rumores: ¿está ofendida con Danna Paola? ¿Ya no colaborará con Dani Flow?

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante emergente de reguetón, Bellakath, reconocida por su éxito "Gatita", se encuentra en medio de la polémica debido a las recientes declaraciones de Danna Paola sobre el reguetón mexicano, acusando a algunas letras de denigrar a la mujer.

Ante la pregunta de un grupo de reporteros sobre su opinión respecto a las afirmaciones de Danna Paola, Bellakath respondió con calma destacando que Danna no mencionó a ningún cantante de reguetón en particular y que, de hecho, ambas son muy amigas.

Además, Bellakath mencionó que una futura colaboración con Danna Paola podría estar en camino, animando a sus seguidores a estar atentos para el anuncio oficial.

La conversación también giró en torno a Dani Flow, con quien Bellakath realizó el controvertido tema "Reggaeton Champagne". Dani Flow ha sido objeto de críticas en línea debido a comentarios en contra del feminismo y una rima que ha generado controversia al hacer apología a la pederastia.

Frente a este tema, Bellakath, de manera concisa, manifestó que no considera a nadie como su enemigo, insinuando que aún no ha tomado una postura clara con respecto a la polémica en torno a Dani Flow.

«Yo no soy enemiga de nadie, chicos. Yo soy una persona muy neutral, y si se refieren a este caso, de lo que él dijo, yo tendría que ver el capítulo. Yo no esoty metida en este momento en TikTok, he escuchado comentarios, él dice una cosa, las chicas dicen otra cosa. Entonces yo necesito leer y ver qué fue lo que dijo bien para poder opinar en el lugar indicado, porque no puedo ver la parte de un vídeo y luego opinar. A mí me gusta conocer todo el fondo», expresó Bellakath.