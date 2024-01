Danna Paola arremete contra Dani Flow y los reggaetoneros mexicanos

Ciudad de México.- Danna Paola se sumó a la controversia que enfrenta Dani Flow, quien acudió a un podcast donde generó polémica porque criticó a Nath Campos tras su denuncia contra Rix por agredirla sexualmente, además de tachar de delincuentes a las feministas de las marchas.

Brother, con todo respeto, vienes de una mujer, tienes mamá (…) yo iba a decir algo al respecto, pero me quise como un poco mantener fuera dé, para no meterme en polémicas, pero por supuesto que no estoy de acuerdo y me parece una falta de respeto… Es un artista, todo está increíble, creo que todos tenemos el derecho como artistas a expresarnos. Yo, en dado caso, no estoy de acuerdo y que tampoco insulten a mis amigas ni a ninguna mujer en este mundo”