Bellakath lanza mensaje a haters:"no pagas ni la luz de tu casa y ya estás criticándome"

Tijuana, Baja California.- Katherine Huerta o mejor conocida como Bellakath fue blanco de críticas luego de ser acusada de plagio en su canción "Gatita" que fue un hit en todas las plataformas.

La artista de 21 años no se quedó callada ante los malos comentarios y salió a encarar a sus detractores a través de un video de Tiktok.

No entiendo que le cala a la gente que de repente yo salga con seguridad. ¿O sea, wey tú me la pagas? o que es lo que te cala. No pagas ni la luz de tu casa y ya estás criticándome. Hay que ubicarse"