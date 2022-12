Bellakath niega conocer tema "El hueso de mi perro", canción comparada con "Gatita"

Tijuana, Baja California.- Katherine Huerta o mejor conocida como Bellakath negó conocer la canción "El hueso de mi perro". En redes se había viralizado este tema y usuarios aseguraban era idéntico a su éxito "La Gatita".

La semana pasada, Bellakath denunció que le eliminaron su éxito "La Gatita" de las plataformas de música, por lo que anunció haría una demanda millonaria. Así también compartió que lo recuperó con gran alegría.

En una entrevista para el programa De Primera Mano, Katherine aseguró no conocer el tema de Son D A K que fue fuertemente comparado con su hit.

mira yo no tengo idea de con cuál de las canciones me están comparando (¿no la has escuchado? porque suena igualita) Tiktok está lleno de comparaciones musicales con mi canción desde que empezó a subir de visitas…”