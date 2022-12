Bellakath pide a fans no se tomen fotos con ella mientras hace ejercicio: "Les valió mad..."

Tijuana, Baja California.- La cantante Bellakath pidió a sus fanáticos no se sacarán fotografías con ella mientras hacía ejercicio y explicó sus razones.

Si quieren una bellaka más nalgona tienen que esperar a que termine mis series o el ejercicio que esté haciendo. Lo amoooow y obvio les quiero dar picks"

escribió en sus historias.

Bellakath le pone un alto a sus fans, no quiere que le pidan fotos en el gym por esta poderosa razón �� pic.twitter.com/HZjCpiEkSX — Lo + viral (@VideosVirales69) December 27, 2022

Sobre el motivo del porqué le disgusta que le pidan fotos en este momento señaló: “La otra vez estaba haciendo cardio y les valió madr**, me tocaron el hombro para tomarme una foto.’Bros’, ustedes no saben cuanto trabajo me cuesta a mi hacer el cardio, we*. Odio hacer cardio, cabron, no me gusta pero estoy haciendo por tener un mejor físico, por ser mejor persona, entonces es super difícil que me interrumpan cuando estoy haciendo ejercicio”.

Sin embargo, aclaró si estaba dispuesta a tomarse fotos terminando su ejercicio: “Espérenme, yo se las voy a dar. Se los juro que se siente bien feo porque tampoco quiero dejarlos sin la foto”.