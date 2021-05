Bella de la Vega abrirá su OnlyFans “por necesidad”

CIUDAD DE MÉXICO.- Los estragos de la pandemia, la pérdida de su esposo José Ángel García y la necesidad de una distracción fueron algunos de los factores que orillaron a Bella de la Vega a abrir su propia cuenta de OnlyFans.

La ex participante de “Survivor” está a punto de unirse a la famosa plataforma de contenido exclusivo para publicar fotos y videos más subidos de tono y sin censura.

En una entrevista a Tv Notas, la madrastra de Gael García Bernal agradeció la popularidad que ha adquirido gracias a su participación en el reality show de Tv Azteca, a pesar de que fue la tercera expulsada de esta temporada.

“Fue una gran oportunidad que agradezco a TV Azteca porque la gente me pudo conocer más. Sin embargo, fue difícil por las ‘malpasadas’ y porque me enfermé: me dio gastritis, colitis y los ácidos de mi estómago me estaban deshaciendo mi aparato digestivo, la estaba pasando muy mal de salud. Además, está el acoso que sufrí por parte de la tribu de Los Halcones”, contó.

BELLA DE LA VEGA NO TEME MOSTRARSE DESNUDA

La actriz de “Como dice el dicho” y “La Rosa de Guadalupe” no le cohíbe mostrar su cuerpo en Only Fans, e incluso promete que muchas de las fotos que compartirá ahí se las tomó su difunto esposo en la intimidad.

Muchos artistas entraron a esta plataforma y yo no tengo problema con mostrar mi cuerpo, no me da pena, pues veo la vida diferente, incluso habrá muchas fotos que me tomó mi marido”, dijo.

“Él tenía la ilusión de que yo posara para una revista de caballeros, entonces, sé que tengo su aprobación, su venia y su consentimiento. Él no veía mal que subiera fotos sexys porque no era celoso; mi esposo estaría orgulloso y le gustaría ver que la página me ayuda para sacar ingresos”, continuó.

De hecho, para Bella no es ningún problema lucrar con su cuerpo, pues ha trabajado por años en cuidar su figura como modelo.

“Yo me siento muy bien con mi cuerpo, siempre he sido muy disciplinada en cuidarlo y he trabajado como modelo. Serán fotos bonitas, artísticas, con concepto femenino y muy, muy sensuales”, comentó.

De la Vega dijo que su necesidad económica no ha llegado al grado de tener problemas con el buró de crédito, pero sí necesita un trabajo.

“Exactamente, es para monetizarlo. Como persona de trabajo, eso es lo que buscamos, que podamos pagar nuestras cuentas y no estar con deudas para que no nos metan al Buró de Crédito. Ahorita no tengo problemas económicos, pero tampoco voy a decir que no tengo necesidad de trabajar; yo trabajo, además de por gusto, por necesidad”.