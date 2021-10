Bella de la Vega: ¡Te sorprenderá lo que gana en Only Fans!

CIUDAD DE MÉXICO.- Bella de la Vega gana alrededor de 80 mil pesos mensuales, solamente por publicar fotos en su Only Fans, ya que asegura que sus fotos han sido un gran éxito y tiene muchos fans que la apoyan.

En una entrevista que la exconcursante de “Survivor México” le otorgó a “De Primera Mano”, habló sobre los resultados que le han dado haber creado su página de Only Fans, donde comparte fotos exclusivas a sus seguidores que desean suscribirse a su cuenta.

Platicó que aunque estudió administración de empresas, siempre le llamó la atención el mundo del espectáculo y el modelaje, por lo que decidió abrir su página de Only Fans para poder salir adelante, ya que se considera una mujer emprendedora.

Me volví emprendedora, empecé con mi página de Only Fans, después siempre he hecho modelaje, entonces siempre estoy acostumbrada a posar y, obviamente, a proyectar algo dentro de las poses y del modelaje”, dijo.