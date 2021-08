Conoce a las 5 usuarias que más facturan en OnlyFans

Ciudad de México.- El sitio web OnlyFans los creadores de contenido pueden elegir la tarifa que desean obtener por su material, ya sea para adultos o no, pues también hay creadores de rutinas de yoga, ejercicio, etc. En este caso, las ganancias dependerán de qué tan atractivo sea el material, sobre todo del número de seguidores que se suscriban. Sin embargo, el sitio estuvo en la polémica hace pocos días debido a que anunció que ya no iba a permitir la publicación de materiales sexuales explícitos. Pero en poco tiempo la plataforma se retractó, ya que son este tipo de creadoras quienes más contenido venden y de haber sido así, se habrían cambiado de plataforma.



En este sentido, el sitio de softwares en Reino Unido, MrQ, comparó los sueldos de las cuentas con mejores ingresos y más populares de la plataforma con los honorarios de un profesionista. Tristemente, todos esos memes de que en OnlyFans te iría mejor que estudiando una carrera, son verdad, pues desempeñarte como profesionista no amplía tanto tu cuenta bancaria como vender fotos sensuales.

La cuenta con más ganancias en OnlyFans es la usuaria gem101 con 29 millones de dólares al año, seguida de Milamondell con 18 millones de dólares, y en tercer lugar Brienightwood con 8.5 millones. En cuarto puesto se ubica Princsssparlesfree con 5.7 y el quinto lugar sería para Keepitinfamily, con 5.6 millones. Este conteo se obtuvo analizando el número de suscriptores y el precio de suscripción. Por supuesto estas cifras pueden aumentar muchísimo si se toma en cuenta que los creadores de contenido cobran un extra por imágenes o videos privados y personalizados. La empresa que realizó el cálculo también informó que puede que haya alguien que gane más dinero, pues no todos son transparentes con la cifra real de sus fanáticos.



MrQ también comparó las carreras más comunes como medicina, derecho y docencia, y no nos sorprende que ya se hayan dado a conocer varias historias de profesoras, enfermeras y hasta científicas que dejan su empleo por ganar más dinero en OnlyFans. Estudiar una carrera cuesta mucho trabajo, esfuerzo y dedicación por años para obtener un título y un buen empleo para vivir de lo que amas… pero esta historia feliz no siempre aplica para todos.

MrQ comparó los ingresos del top 10 de las cuentas mejores pagadas en OnlyFans contra los ingresos promedio de un profesionista en Reino Unido y hay una gran diferencia. Un médico general británico gana en promedio 100 mil dólares al año con 20 años de experiencia, mientras que uno recién egresado se lleva poco más de 55 mil. Esto es casi 270 veces menos que lo que se puede llegar a ganar en la polémica plataforma.



Si al leer esto te desmotivaste recuerda que aunque hayas estudiado arquitectura, comunicación, diseño gráfico, derecho, pedagogía o cualquier otra, también ayudas a la sociedad, solo que el dinero que buscas puede estar en otro lugar.