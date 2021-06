Bella De la Vega pide respeto a hermano de Gael García

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que el hijo de su difunto esposo, José Ángel García, amenazara con demandarla, Bella De la Vega respondió a José Emilio y le pidió respeto, luego de retractarse de lo que supuestamente dijo.

Fue el pasado 31 de mayo, que De la Vega dijo en el programa “Ventaneando” que José Emilio García, hijo de su difunto esposo, quien también es padre del actor Gael García, padecía de trastorno de personalidad (Borderline) y había amenazado con quitarse la vida varias veces.

Agregó que el joven, de 22 años de edad, hace uso de sustancias ilícitas y en varias ocasiones llegó drogado a la casa de su padre, por lo que al ver todas estas declaraciones en televisión, el señalado aseguró que demandaría a la mujer, por daños a los derechos humanos.

Tras la demanda que el hermano de Gael García habría puesto en contra de la exparticipante de “Survivor VIP”, De la Vega respondió y aseguró que ella no fue quien dijo que su hijastro se quiso quitar la vida, sino una conocida revista.

La revista TvNotas sacó una nota diciendo que el medio hermano de Gael García, Emilio García, tienen tendencias suicidas, piensa suicidarse y que está muy deprimido, y teme por su vida. Eso decía la revista. Yo no lo dije, lo dijo otra persona. Y yo comenté: No creo que se vaya a suicidar porque no es el caso, porque no es la cuestión”, dijo.