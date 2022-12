Belinda "pierde" a su gatito y lo encuentra en un sorpresivo lugar

CIUDAD DE MÉXICO.- Belinda en los últimos años se ha convertido en una de las cantantes más populares de la música pop, pero también de las más polémicas desde su separación con Christian Nodal.

La intérprete “En la obscuridad” se ha distinguido por ser una persona muy cercana a los animales, es por eso que tiene varios perritos que incluso la han acompañado en sus conciertos y giras artísticas.

Hace unas semanas que “Beli” reveló que había decidido adoptar un gatito de raza persa, además admitió que era la primera vez que tenía este animal en su casa, por lo que desconocía como cuidarlo.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Belinda reveló que no encontraba a su felino, y al parecer tenía tiempo buscándolo e inesperadamente lo encontró en un lugar que nunca imaginó.

Llevo una hora buscándote que haces ahí” comentó Belinda.

“Beli” decidió grabar el momento en el que descubrió a su gatito que se encontraba dentro de un bidet, escondido mientras se quedaba quieto al ver que la cantante le alzaba la voz.

Por supuesto en su momento Belinda llegó a recibir cientos de consejos por parte de sus seguidores para que lo cuidara de una mejor manera: “suelen tener mal genio cuando son adultos”, “acostumbralo a cargarlo cada vez que puedas”, son algunos de los que se pueden leer.

Belinda rechaza hacer novelas el siguiente año

Recientemente regresó a México tras el rodaje de una serie en España, la actriz aseveró que en las siguientes semanas regresará a grabar, aunque señaló que por ahora no planea regresar a las telenovelas.



"No tengo ningún plan de hacer novelas, la verdad me encantan, pero en este momento estoy muy concentrada, tengo una serie el próximo año, a principios de años, que todavía no puedo decir cuál es, pero va a estar padrísima” comentó la actriz.