Belinda rechaza hacer novelas el siguiente año

Ciudad de México.- La cantante Belinda decidió seguir avanzando en el ámbito profesional, después de que los meses anteriores su vida sentimental fuera el foco de atención.

Aunque recientemente regresó a México tras el rodaje de una serie en España, la actriz aseveró que en las siguientes semanas regresará a grabar, aunque señaló que por ahora no planea regresar a las telenovelas.

No tengo ningún plan de hacer novelas, la verdad me encantan, pero en este momento estoy muy concentrada, tengo una serie el próximo año, a principios de años, que todavía no puedo decir cuál es, pero va a estar padrísima”