Belinda coquetea con Nodal al mero estilo mexicano

CIUDAD DE MÉXICO.- Belinda y Nodal continúan disfrutando de su tiempo juntos y derrochando miel en sus constantes paseos y celebraciones de cumpleaños, pero la historia que ha llamado más la atención de los "Nodeli" fans es la última compartida por el intérprete en su perfil de Instagram.

El cantante de regional mexicano compartió unas imágenes de su velada, en la que la cantante de "Luz sin gravedad" aparece muy romántica y sensual para su prometido.

Desde sus historias de Instagram, Nodal mostró un fragmento de la convivencia nocturna en medio de su estudio que podría ser el mismo donde él hace sus actividades de videojuegos y ellos mismos se han dejado ver en más de una ocasión.

Belinda coqueteó con su prometido de una forma muy mexicana.

Amor a la mexicana

En la historia que dura pocos segundos podemos apreciar a Belinda portando un sombrero de charro mexicano, con una playera de la famosa serie de Netflix "Stranger Things" y utilizando un filtro de Instagram que la hace parecer tatuada de rostro y extremidades.

La cantante realiza un pequeño baile de modo sensual ante la lente de su prometido que la está grabando y ha decidido compartir con sus 7.4 millones de seguidores en la red social, esto seguido por un emoji con ojos de corazón y uno más de zipper en la boca.

Aunque es sabido que la joven pareja de cantantes se comprometió después de un año de relación, aún se desconoce la posible fecha de su enlace matrimonial, a pesar de que comparten casi todo en sus redes sociales, los detalles de la posible boda son un misterio.

La pareja fue captada por sus seguidores caminando en Disneyland.

Unos días de descanso

Se sabe que hace pocos días la joven pareja fue vista caminando por los corredores mágicos de Disneyland, poco tiempo después de haber celebrado el cumpleaños de la cantante de origen español.

Como las estrellas que son, gozaron de ciertos beneficios durante su paseo vacacional, como pases directos a las principales atracciones del parque, además de contar con seguridad personal de dos vigilantes en todo momento.

Muy relajados y contentos fueron captadados los considerados "La pareja del año" en el 2021 y de acuerdo con la cuenta chamomic3, disfrutaron de las instalaciones del parque durante tres días continuos.

Belinda dedicó emotivo mensaje a su madre durante su padecimiento.

La familia de Belinda padece Covid

El paseo de la pareja se dio justo después de que la cantante compartiera algunos problemas de salud al interior de su familia, principalmente de su madre y que derivan del cuadro de Covid que se detectó dentro de su entorno cercano.

Hace unos meses se dio a conocer que la pareja tuvo que distanciarse un tiempo debido a la posiblidad de contagio de covid de Belinda, aunque su separación duró poco tiempo, las alarmas se volvieron a encender un mes después ante la llegada de la enfermedad, pero ahora para sus padres, principalmente para su madre Belinda Schüll, quien recibió atención médica oportuna para superar su diagnostico médico.

Así lo dio a conocer la misma Belinda, al compartir desde sus historias de Instagram un tierno mensajes, que al poco tiempo fue respondido por su propia madre.

“¡Mami te vas a poner bien pronto! ¡Y vamos a festejar tu salud que es lo más importante! Te quiero”, escribió la también actriz al lado de una fotografía de su madre. Schüll respondió, por su parte: “Hubiera dado lo que fuera por viajar contigo y estar juntas este día tan especial, lamentablemente no puedo por una difilcutad de salud, pero superando este momento tan difícil celebraremos juntos. Te amo”.

Fue en julio cuando Belinda confirmó su contagio a la COVID-19. En aquella ocasión destacó que por esta situación no podría recibir la vacuna, ya que generó los antiercuerpos suficientes para volver a inmunizarse.

Desde entonces ha estado en medio de la polémica ya que se presentó en la boda de Alessia Ramos y Franco González Treviño, hijo de la alcaldesa electa de Piedras Negras, Coahuila, Norma Treviño Galindo, abanderada de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

Aunque no todo es malo, Belinda también promociona dos proyectos: la canción "Niña de la escuela", que interpreta junto a Lola Indigo y Tini y participa al lado de Vadhir Derbez y en "My Little Pony: Nueva generación", la nueva cinta de la franquicia que pronto llegará a las pantallas sólo de Netflix.